محققو الأمم المتحدة حول سوريا يطالبون بوقف لإطلاق النار بعد تسجيل إصابات بكورونا

دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا إلى وقف لإطلاق النار لتفادي "تفاقم الكارثة" مع ظهور أول إصابات فيها بفيروس كورونا المستجد.
واكد رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو إن "وباء كوفيد-19 يشكل تهديداً مميتاً للمدنيين السوريين، كما أنه سيضرب من دون تمييز وسيكون تأثيره مدمراً على الأكثر ضعفاً في غياب إجراءات وقائية عاجلة".
وسجلت السلطات السورية حتى الآن خمس إصابات بكورونا المستجد، فيما لم تُسجل أي حالات في المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية في محافظة إدلب شمال غرب وشمال حلب، أو في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد.
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