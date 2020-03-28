السلطات الفرنسية ستبدأ بتكثيف الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا

أشار مدير العام للصحة في ​فرنسا​، جيروم سالومون، إلى أن "بلاده ستبدأ من الأسبوع القادم بتكثيف الاختبارات الخاصة ب​فيروس كورونا​"، لافتاً إلى أنه "من الصعب التخمين وإطلاق تقدير للموقف في الوقت الحالي، حيث أن المصابين اليوم هم من ظهرت عليهم الأعراض قبل فرض العزل الصحي المنزلي".

ولفت سالومون إلى أنه "في الوقت الحالي قل الاحتكاك والاتصال ما بين الأفراد، حيث باتوا لا يخرجون إلا نادرا ومن ثم توجد حالات عدوى قليلة"، آملاً "أن يقل عدد المرضى الأسبوع القادم ويقل في الوقت نفسه عدد من يتوجهون إلى ​المستشفيات​".

ومن الجدير دكره أنه في فرنسا الآن 13904 شخص في المستشفيات، منهم 3375 في العناية المركزة. وتشير أحدث الأرقام إلى ارتفاع حاد في معدل الوفيات في فرنسا حيث بلغ حوالي 100 متوفي يوميًا خلال عطلة نهاية الأسبوع وما يزيد قليلاً عن 200 شخص يوميًا في بداية الأسبوع.