أردوغان يقيل وزير النقل تزامنا مع أزمة كورونا

أعفى الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ وزير النقل محمد جاهد طورهان من منصبه. وأوضح قرار الإقالة المنشور في الجريدة الرسمية أنه تم تعيين عادل كارا إسماعيل أوغلو وزيرا جديدا، دون ذكر تفاصيل إضافية. وتأتي الخطوة المفاجئة في وقت تنتهج فيه ​تركيا​ سلسلة إجراءات تشمل فرض قيود على السفر الدولي وبين المدن بعد أن قفز عدد حالات الإصابة ب​فيروس كورونا​ بمقدار الثلث يوميا إلى 5698 حالة. وواجه طورهان ووزارته انتقادات الأسبوع الماضي لعقد أول مناقصة للتحضير لبناء قناة ضخمة على مشارف إسطنبول وسط تفشي المرض.

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