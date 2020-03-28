الصحة الإماراتية: تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الصحة​ الإماراتية، فريدة الحوسلي، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك عدد المصابين الإجمالي إلى 468 حالة.

ولفتت الحوسلي، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا، إلى أن "الوزارة استكملت اليوم عمليات تعقيم الشوارع والمناطق"، مشددةً على "تمديد فترة التعقيم إلى يوم السبت المقبل، وزيادة ساعات التعقيم من الثامنة مساءاً وحتى السادسة صباحاً".

كما أوضحت أن "حركة النقل ستتوقف خلال هذه الفترة"، مشيرةً إلى أن "التزام المواطنين والمقيمين أنجح جهود عمليات التعقيم".

من جهته، أكد وكيل مساعد وزارة الداخلية الإماراتية، خالد المزروعي، "ضرورة تجنّب المواطنين المتواجدين خارج منازلهم، الذهاب إلى الأماكن العامة".