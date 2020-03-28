أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسلي، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك عدد المصابين الإجمالي إلى 468 حالة.
ولفتت الحوسلي، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا، إلى أن "الوزارة استكملت اليوم عمليات تعقيم الشوارع والمناطق"، مشددةً على "تمديد فترة التعقيم إلى يوم السبت المقبل، وزيادة ساعات التعقيم من الثامنة مساءاً وحتى السادسة صباحاً".
كما أوضحت أن "حركة النقل ستتوقف خلال هذه الفترة"، مشيرةً إلى أن "التزام المواطنين والمقيمين أنجح جهود عمليات التعقيم".
من جهته، أكد وكيل مساعد وزارة الداخلية الإماراتية، خالد المزروعي، "ضرورة تجنّب المواطنين المتواجدين خارج منازلهم، الذهاب إلى الأماكن العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإماراتية: تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.