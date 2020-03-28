"يديعوت أحرنوت": ميركل رفضت تزويد نتانياهو بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رفضت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تزويد تل أبيب بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا".
ولفتت الصحيفة إلى أن "ميركل أكدت لنتانياهو، خلال اتصال هاتفي بينهما، أن ألمانيا تعاني أيضاً من نقص في أجهزة التنفس، لاسيما وأنها أعارت فرنسا مؤخرا المئات منها".
كما نقلت "يديعوت أحرنوت" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده إنه "ليست هناك إمكانية على ما يبدو لإحضار أي شيء من أوروبا، حيث يجد الأوروبيون صعوبة في مساعدة أنفسهم"، منوّهةً بأن "إسرائيل تقدمت بطلبات عديدة للحصول على أجهزة التنفس من دول مختلفة، لكن هذا لم يحدث بسبب تزايد الطلب العالمي على أجهزة التنفس الصناعي، وارتفاع سعر الجهاز الواحد 10 أضعاف".
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