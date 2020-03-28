شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل يشيد بتضامن المصريين وأداء وزارة الصحة في مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بتضامن المصريين والتزامهم بالضوابط المحددة من الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، الأمر الذى حصر الخسائر في الأرواح حتى الآن إلى 30 حالة فقط وزيادة معدلات الشفاء والتعافى من المرض لتتجاوز نسبة الـ50%

كما وجه رجل الأعمال أيمن الجميل التحية إلى وزارة الصحة وكافة أجهزة الدولة التي تعمل على قلب رجل واحد وتتخذ مجموعة ضخمة من الاحترازات والإجراءات الأمنية والاقتصادية والتكافلية لحماية الشعب المصرى من الجائحة الخطيرة التي ضربت كبرى الدول في العالم ، مشيرا إلى أن دولا ذات حيثية ضخمة وذات معدل دخل مرتفع للغاية ولديها بنية أساسية على المستوى الصحى والوقائى على أعلى مستوى مهددة بالانهيار الصحى والاقتصادي وتكبدت خسائر تتجاوز تريليونى دولار حتى الآن ، فضلا عن الركود العام الذى ضرب الاقتصاد العالمى ومرشح للاستمرار خلال الشهور المقبلة

ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل إلى تأمل التجربة المصرية الشاملة التي استطاعت حماية الشعب المصرى على كافة المستويات ، بدءا من المستوى الوقائى الصحى وإنتهاء بمستوى التكافل الاجتماعى والتيسير على كافة الفئات بالمجتمع بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية مثل تخفيض سعر الفائدة ووقف أقساط القروض وبطاقات الائتمان وتوجيه حزمة مساعدات اجتماعية للعمالة المؤقتة ، فضلا عن فرض حظر جزئى على حركة المواطنين وتكثيف عمليات التوعية في مختلف وسائل الإعلام الأمر الذى أسهم في رفع الوعى العام عند مختلف شرائح المجتمع واتخاذ معدل آمن من الاحتياطات الوقائية ، مكنتنا من مواجهة انتشار المرض بشكل عشوائى وكبير مثلما يحدث في الدول الأوربية الكبرى مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا

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واستشهد رجل الأعمال أيمن الجميل بالبيان الأخير لمنظمة الصحة العالمية حول مصر واختتام وفد المنظمة لبرنامج عمله بمصر ، قائلا إن شهادة المنظمة الدولية بأن الحكومة المصرية تبذل جهوداً هائلة في مكافحة جائحة كوفيد-19لا سيّما في مجالات الكشف المبكر والفحص المختبري والعزل وتتبُّع المُخالِطين، وإحالة المرضى ، هو أمر يدعو للفخر بنظامنا الصحى وقدرتنا على مواجهة الكوارث بالجهود المحلية

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن نظامنا الصحى والتزامنا ودعم المصريين لبعضهم بعضا هو ما دفع المنظمة للإعلان عن نجاح نظام ترصد الأمراض الراسخ في مصر وكيف أثبتت جهود تتبُّع المُخالِطين فعاليتها في مكافحة حالات الإصابة الفردية والجماعية وتدبيرها علاجياً قبل انتشارها، فضلا عن إشادة المنظمة بالإجراءات المصرية المتخذة مثل إغلاق الحدود الذي تم مؤخراً والذى يعتبر فرصة لتعزيز قدرة الاختبار السريع واستخدام نهج تقييم المخاطر.

واختتم رجل الأعمال تصريحاته بالدعاء لمصر والمصريين بأن يحفظهما الله قائلا ، لا يسعنا إلا أن نردد دعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلدنا "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم"