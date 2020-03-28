شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الزراعة سرعة تعميم الكارت الذكى لمواجهة التلاعب فى أسعار الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن سرعة تعميم كارت الفلاح الذكى على جميع المحافظات لوضع آلية لتوزيع الدعم اللازم للمزارعين والقضاء على السوق السوداء، وحل مشكلة الحيازات الوهمية التى أصبحت تشكل عبء على الفلاحين ينتج عنها حصول غير المستحقين على الدعم.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن منظومة كارت الفلاح الذكي تأتي تماشيا مع الجهود المبذولة من قبل الدولة لميكنة كافة الخدمات على مستوى الجمهورية، كما ان المنظومة الجديدة تهدف للقضاء على التلاعب فى أسعار المستلزمات الزراعية وعلى رأسها الأسمدة، وبالتالي حصول بعض الفئات على دعم غير مستحق.

وشدد عضو اللجنة، على سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمزارعين على مستوى الجمهورية لتعميم كارت الفلاح الذكى، ومن ثم العمل على ميكنة كافة الخدمات التى يحصل عليها الفلاح لمنع التلاعب والتصدي للسوق السوادءا، بالإضافة لتمتعه بما يقدمه له الكارت الذكى من خدمات تتعلق بالحصول على القروض أو تسديد أقساط البنك الزراعى، هذا إلى دورها الرئيسي فى استلام الأسمدة والبذور وكافة ما يتعلق بالمستلزمات الزراعة الذى تدعمه الدولة لصالح الفلاح.

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الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، بدأت من خلال الجمعيات الزراعية توزيع الأسمدة على بطاقات " كارت الفلاح " الحيازة الاليكترونية لأول مرة بعد تطبيق المنظومة في 6 محافظات " الشرقية والبحيرة، والغربية وبورسعيد واسيوط وسوهاج " ، لتحل بديلا على الحيازات الورقية القديمة ، كما تبدء المرحلة الثالثة في محافظات القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والاقصر ، وتسهم المنظومة فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمه وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقية.