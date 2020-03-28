شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المنيا يطالب بتطوير الوحدات الصحية لمساندة المستشفيات فى تقديم الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب عبد العظيم، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إحلال وتجديد الوحدات الصحية فى القرى على مستوى الجمهورية بشكل عام، وعلى صعيد محافظة المنيا على وجه التحديد، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة فى المنظومة الصحية لتكون هذه الوحدات بمثابة مستشفيات صغيرة فى القرى وتقديم كامل الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه فى ظل أزمة فيروس كورونا، وتأهيل كافة المستشفيات لتكون على أتم الاستعداد لمواجهة هذا الوباء العالمى فى خطوة استباقية من قبل الحكومة، على وزارة الصحة أن توفر البديل لتقديم الخدمة الصحية فى القرى، ولهذا لابد من إحلال وتجديد كافة الوحدات الصحية، وأن تقدم كافة الخدمات وذلك من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية بها والعنصر البشرى لخدمة المرضى.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن هناك بعض الوحدات الصحية تمتلك مقومات كبيرة لتقديم الخدمة ولكن ينقص بعضها بعض الخدمات، وهذا بدوره يستلزم إعادة نظر سريعا من قبل الوزارة على الوحدات وحل أزمة نقص بعض المستلزمات، مشيدا بالدور الذى قامت وتقوم به الوزارة خلال الوقت الراهن فى التصدى لفيروس كورونا، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان عدم تسلل الفيروس داخل البلاد.

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جدير بالذكر أن محافظة الشرقية انتهت من أعمال إنشاء 10 مشروعات بقطاع الشئون الصحية بنطاق المحافظة ما بين مستشفيات ومراكز طب اسرة ووحدات صحية ومركز تدريب أسنان بتكلفة مالية 60 مليون و 870 الف جنيه ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.