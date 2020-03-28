شكرا لقرائتكم خبر عن جنود الشيطان ينشرون كورونا.. وجنود الله يقدمون حياتهم فداء لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يقارن بين جنود الشيطان وجنود الله، في ظل الأزمة العالمية بانتشار فيروس كورونا، الفيديو الذي يرصد مقارنة بين ما يقوم به عناصر الإخوان الهاربة في تحريضهم المستمر للشعب المصري على التظاهر والاستهتار بهذا الفيروس وذلك حتي تتفاقم الأزمة فى مصر دون أى نظر إلي حياة وصحة المصريين. كما رصد الفيديو تحريض أحد عناصر الإخوان الهارب بهجت صابر وهو يحرض المصابين بفيروس كورونا في مصر بالانتشار والمخالطة لاصابة باقي المصريين، ووصف الفيديو هؤلاء بأنهم جنود الشيطان. Advertisements فيما لفت الفيديو إلى جانب آخر مضئ في هذه الأزمة وهم الأطباء والممرضين، ورجال الامن والقوات المسلحة والمبادرات المجتمعية المتنوعة التى وقفت بجوار الدولة لحماية المصريين من انتشار هذا الوباء القاتل، والتأكيد على أن مصر قوية ولن تقع بوقوف مؤسساتها وشعبها، ووصف الفيديو هؤلاء بأنهم هم جنود الله فى هذه الأزمة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنود الشيطان ينشرون كورونا.. وجنود الله يقدمون حياتهم فداء لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.