شكرا لقرائتكم خبر عن "داخلية أردوغان" تعلن إصابة العشرات من أفرادها بالوباء بعد تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، تفشي وباء كورونا بين أفرادها، بعد تأكد إصابة 15 فردًا من رجال الشرطة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، من بينهم مديران للأمن.

وقال موقع تركيا الان وصحف تركية اخرى ، إن 15 فردًا من قطاع الشرطة في تركيا قد أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، وأن محافظة إسطنبول سجلت وحدها 10 إصابات لرجال الشرطة.

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وأضاف أن محافظة صقاريا سجلت حالتين، كما سجلت إزمير حالة واحدة، وكذلك سامسون وريزي. وأن من بين المصابين 2 من مديري الأمن، بالإضافة إلى 7 ضباط وحارس واحد.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، أن أنقرة قررت فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على العديد من جنود القوات المسلحة، بعد تسريحهم وفقًا للقواعد، كما حذر الشعب من صعوبة الفترة المقبلة، قائلًا: «سيتعين علينا تقديم المزيد من التضحيات».

وقال الرئيس التركي، في كلمته بشأن فيروس كورونا، بعد انتهاء اجتماعه باللجنة العلمية لمكافحة الوباء الناتج عن الفيروس الجديد، نقلها موقع تركيا الان، إن تركيا ستضع جنودها في حجر صحي لمدة 14 يومًا، وإنهم سيخضعون للاستدعاء والتسريح بطريقة مضبوطة، وفقًا لقاعدة الحجر الصحي.