شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" بالإسماعيلية يتبرع بمواد مطهرة وكمامات لمستشفيات المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد نصر الله، أمين حزب الحرية المصري بالاسماعيلية، إن الحزب واصل فعاليات مبادرته بعنوان "احمي نفسك.. احمي بلدك" التي تهدف إلى لحماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا.

ولفت أمين الحزب إلى أن ذلك بناء على توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، ببدء انطلاق حملة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد والتعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية لمواجهة الازمة ودعم كافة الجهود التي تقوم بها الدولة، وذلك بإشراف المهندس احمد نصر الله أمين الحزب بالمحافظة.

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و اوضح نصر الله، أنه في هذا الإطار وبالتزامن مع حملات التوعية والوقاية فقد تم التبرع بـ 200 لتر كلور عالي التركيز و 100 لتر كحول بتركيز 70٪ و 500 كمامة طبية واقية للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، وذلك تحت اشراف الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاره الصحة بالمحافظة، مؤكدا على أن المبادرة تتضمن ايضا تطهير وتعقيم عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة ومراكز المحافظة.

وأضاف نصرالله، أن الحملة تضمنت تعقيم المصالح الحكومية مواقف النقل العام و خطوط المحافظات والمدارس و البنوك والمساجد والكنائس ومكينات الصراف الآلي، يأتي ذلك لحمايتهم وحماية الأهالي المترددين عليها و المسافرين و مستخدمي المواصلات العامة، وعمال النظافة المتواجدين في الشوارع.