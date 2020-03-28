شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب النواب بمساعدة العمالة غير المنتظمة فى حصولهم على المنحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد المنعم العليمى، إن هناك بعض الصعوبات التى تواجه العمالة غير المنتظمة فى تسجيل بياناتهم للحصول على المنحة التى أقرتها القوى العاملة المتضررة من الأحداث الأخيرة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك عدد من الشباب المتطوع فى دائرة طنطا سخروا أنفسهم لمساعدة هؤلاء الأشخاص فى تسجيل بياناتهم، مناشدا جميع النواب فى مختلف الدوائر مساندتهم ومساعدة العمالة فى تسجيل البيانات حتى يتسنى لهم الحصول على هذه المنحة.

وأوضح عضو مجلس النواب بدائرة طنطا، أن مكتبه يعمل طوال الفترة غير توقيت الحظر فى تسجيل البيانات للمواطنين، مؤكدا على مراعاة التعليمات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية حيث يتم ترك مسافة معينة، بالإضافة لارتداء كمامة وجوانتى وتعقيم المكان كل ثلاث ساعات بشكل كامل لضمان عدم انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة بمختلف الوزارات تتعامل مع الأزمة الراهنة باحترافية شديدة، وهناك تناغم وتنسيق تام فى مختلف الهيئات، وصرف منحة للعمالة غير المنتظمة واحدة من ضمن حزمة القرارات التى اتخذتها الدولة والتى تهدف لحماية الفئات غير القادرة، وفى المقابل لابد أن يكون المواطنين على قدر المسئولية ويظلوا فى منازلهم لحين انتهاء الأزمة، وعدم تفشى الفيروس.

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، يتابع عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة، الذى بدأ منذ الخميس الماضى حتى الآن، حيث قام 130 ألف عامل غير منتظم بالتسجبل من جميع المحافظات، و التدقيق فى بيانات العمالة التى تقوم بالتسجيل أولا بأول، تمهيدا للنظر فى رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أى تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

Advertisements