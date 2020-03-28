شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الصافى يتقدم بطلب إحاطة بسبب انفجار خط مياه بتكلفة 25 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن إنشاء خط مياه بتكلفة ما يقرب من 25 مليون جنيه، لخدمة عدد من القرى والعزب بمجلس قرية الكوم الأخضر بمحافظة البحيرة، إلا أنه عند البدء فى تشغيل نتج انفجار فى المواسير من موقف الكون الأخضر حتى المحطة القديمة بالكوم الأخضر.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هذا الأمر تسبب فى الاستفادة من خط المياه، وإهدار المال العام، نتيجة عدم تغيير المواسير التى حدث بها انفجار، متابعا:" سبق وأن طالبت كثيرا بضرورة تغيير هذه الوصلة من المواسير القديمة غير المؤهلة وخطورة وجودها، وتأثيرها على الخدمة العامة المقدمة للمواطنين، واليوم بعد مد خط مياه لخدمة عدد من القرى لم يتحمل هذا الخط كمية المياه نتج عنه انفجار مما يعنى أن هناك شبهة إهدار للمال العام ".

وطالب عضو البرلمان، خطة لإحلال وتجديد كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، على أن تكون هناك خطة من قبل الوزارة لعمليات الإحلال والتجديد، وعدم البدء فى تنفيذ أيا من المشروعات الجديدة قبل الانتهاء من احلال وتجديد المشروعات القديمة.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من القطاعات التى تشهد اهتماما كبيرا من قبل نواب البرلمان جميعهم، وذلك لأنها من أبرز القطاعات الخدمية، مما يستوجب أن يتم إعادة النظر فى الاعتمادات المالية المخصصة له، بالإضافة لتشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى.