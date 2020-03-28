أمين "حماة وطن" بالجيزة: فتح مقراتنا لمساعدة العمالة المتضررة فى تسجيل بياناتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس معتز الدريملى أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن الحزب فتح مقراته لتمكين العمالة المتضررة من أزمة كورونا بتسجيل بياناتها وتوعيتها بما تعمل عليه الحكومة من إجراءات لتخفيف العبأ عليهم.
وأشار "الدريملى"، إلي أن ذلك يأتي في إطار التواصل بشكل مستمر مع المواطنين والمساهمة مع مؤسسات الدولة لرفع عنهم كاهل أعباء الحياة، موضحا إنه يتم ذلك باستقبال المواطنين وتسليم صورة البطاقة الشخصية مدون عليها رقم الهاتف.
وأضاف أمين عام حزب حماة الوطن بالجيزة، أن الحزب يقدم ذلك في إطار خدمة مجانية لتوفير الحماية اللازمة لأبناء الوطن ولتمكينهم من الحصول علي مستحقاته والإعانة التي أتاحتها الوزارة لهم ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذت لصالح الفئات المتضررة من أزمة كورونا.
وتأتي الفئات المستحقة لمبلغ الـ500 جنيه، وفقا لما وضحه وزير القوي العاملة وهم النجار، الحداد، الكهربائى، السباك الصحى، اللحام، النقاش، البناء، عامل وضع الطبقة العازلة، سائق معدات ميكانيكية، مبلط، عامل خرسانة، عامل حفر ابار، عامل زجاج، عامل تركيب وإصلاح وصيانة، عامل تشغيل ماكينات ومعدات، مبيض، سمكري، عامل عادى عمال الزراعة الموسمين.
وكان أمين الحزب بمحافظة الجيزة، قد ناشد المواطنين بضرورة تكاتف الجهود للعبور من هذه المرحلة مع الالتزام الكامل بتعليمات الحكومة واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للقضاء علية خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة للتصدي له من خلال حملات التوعية، والفحص الطبي والاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.
يذكر أن حزب حماة وطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أطلق حملة التعقيم والتطهير التي تقوم بها امانات الحزب على مستوى الجمهورية، تأتى في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الدولة المصرية في إطار خطتها للتصدي للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين.
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