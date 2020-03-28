شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": تبعات كورونا ستكلف الدولة عشرات المليارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آثار وتبعات أزمة فيروس كورونا المستجد ستكلف الدولة عشرات مليارات، خاصة ولو زادت الفترة عن الوقت الحالي ولكن صحة المواطن رقم واحد في تدبير الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الأهم تعويض العمالة المتضررة والتى كانت تعمل بشكل يومي واليوم هي في المنازل بناء علي قرارات الحكومة والتي اتخذت لصالح صحة المواطن.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة ٱن الانكماش الاقتصادي المتوقع حدوثه في مصر لن يقل عن 1 ونص ٪، معتبرا أن ما أسند الدولة في ظل هذه الأزمة هو إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت علي مدار الأعوام الماضية، قائلا " بعد الإصلاح الاقتصادى كنا قد بدأنا في مرحلة صاعد ولكن الآن سيدأ يتجه في الاتجاه العكسي وينخفض".

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وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تبعات أزمة كورونا جعلتنا نعود مرة آخرى لمصطلح موازنة عنق الزجاجة ولكن ما يجعلنا لا نواجه أزمة اقتصادية كبرى هو وصول الاحتياطي النقدي ل45 مليار دولار والأمل في عدم استمرار ارتفاع الإصابة بكورونا وأن تكون مقولة أن معدلات الإصابة في الأفارقة ليست عالية، صحيحة.

وشدد ياسر عمر، أن الحل في كل ذلك يتمثل في ضرورة التزام المنازل للخروج من الأزمة الراهنة في أسرع وقت.