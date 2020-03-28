شكرا لقرائتكم خبر عن مركز حقوقى يطالب الحكومة بتخصيص خط ‏ساخن لنجدة الأطباء ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ، اليوم السبت، الحكومة ‏بتخصيص خط ساخن للنجدة خاص بأفراد القطاع الطبي لحمايتهم من ‏اي حالات تعدي علي الفرق الطبية و تسهيل تحركهم اثناء الحظر و دعمهم خلال ‏فترة التعامل مع فيروس كورونا .

كما طالبت المؤسسة بتخصيص خط أخر من جانب وزارة الصحة ‏لتقديم خدمه الدعم الفني لشباب الاطباء والفرق الطبية بكل المحافظات والقرى ‏لمساعدتها في التعامل مع الضغوط الطبية و العصبية الشديدة لأنها تحتاج للدعم ‏خلال تلك الفترة الحرجة .‏ وكانت المؤسسة قد اصدرت الشهر الماضي تقريرها الثاني عن حالة الصحة فى ‏مصر لعام 2019 ، طالبت فيه بضرورة توفير حماية قانونية للأطباء من ‏الاعتداء او من جراء اصابتهم بعدوى ، مع وضع تامين للأطباء من الاعتداء عليهم ‏محذرا من وجود عجز شديد بالأطباء وذلك نتيجة هجرة اعداد كبيرة الى الخارج ‏بسبب تدنى اجورهم المادية .

‏ يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أعربت عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الحكومات العربية للتصدي لتفشي وباء "كوفيد - 19" المستجد، على صعيدي الاحتواء ومنع الانتشار، وتوفير الرعاية الصحية وخطط للطواريء متوسطة وبعيدة المدى، مضيفة أنها تنظر بعين التقدير لمنح الأولوية لحماية الصحة العامة، وتدبير احتياجات السكان، وتخصيص الموارد الضرورية، رغم التداعيات السلبية على الاقتصاديات الوطنية والتكلفة الباهظة للتدابير.

وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها، أنه كما جاء هذا التحدي غير المسبوق كاشفا لإمكانية ردم فجوات الثقة بين السلطة والمجتمع في الوطن العربي، فإن الاهتمام بالتفاصيل التنفيذية والممارسات يشكل مدخلا مهما في مرحلة التحدي لدعم جهود بناء الثقة المتصاعدة، متابعة :"ويأتي في مقدمة هذه التفاصيل الإسراع بمعالجة وضعية السجناء والمحتجزين، وذلك على صعيد المحكوم عليهم أو على صعيد المحتجزين قيد التحقيق والمحاكمة، اخذا في الاعتبار أن الوباء يشكل تهديدا للتجمعات بصفة عامة، وتهديدا لكبار السن والمرضى بصفة خاصة".