شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى البيت وأنا أوصل طلباتك".. مبادرة جديدة للحرية المصرى للتصدى لانتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، عن قيام الحزب بتدشين مبادرة "خليك فى بيتك.. وأنا أوصلك طلباتك"، وهي تأتي في إطار مبادرة الحزب برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد بتوزيع نشرات للتوعية وتطهير وتعقيم الأماكن العامة.

وأشار مهنى، إلى أن المبادرة انطلقت من محافظة الأسكندرية وسيتم تعميمها على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، مضيفا أن المبادرة تحت تنفيذ أمانة الفلاحين ويتم توفير الخضراوات والفاكهة والبقالة وتوصيلها للمنازل، وذلك من أجل عدم الاختلاط والتجمعات فى الاسواق والمناطق المختلفة.

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وأوضح أن الفترة الحالية التي تشهدها البلاد تتطلب تكاتف جميع القوى السياسية والاجتماعية خلف القيادة السياسية المصرية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تجاوز المرحلة الخطرة والقضاء على انتشار فيروس كورونا.