شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى البيت وأنا أوصل طلباتك".. مبادرة جديدة للحرية المصرى للتصدى لانتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، عن قيام الحزب بتدشين مبادرة "خليك فى بيتك.. وأنا أوصلك طلباتك"، وهي تأتي في إطار مبادرة الحزب برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد بتوزيع نشرات للتوعية وتطهير وتعقيم الأماكن العامة.
وأشار مهنى، إلى أن المبادرة انطلقت من محافظة الأسكندرية وسيتم تعميمها على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، مضيفا أن المبادرة تحت تنفيذ أمانة الفلاحين ويتم توفير الخضراوات والفاكهة والبقالة وتوصيلها للمنازل، وذلك من أجل عدم الاختلاط والتجمعات فى الاسواق والمناطق المختلفة.
وأوضح أن الفترة الحالية التي تشهدها البلاد تتطلب تكاتف جميع القوى السياسية والاجتماعية خلف القيادة السياسية المصرية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تجاوز المرحلة الخطرة والقضاء على انتشار فيروس كورونا.
وكانت قد قررت أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة مرسي مطروح، فتح مقر الحزب بالمحافظة لاستقبال العمالة غير المنتظمة لتسجيلها على موقع وزارة القوى العاملة، وذلك بمقر الرئيسي بالمحافظة ببرج الإسكندرية.
وقال ياسر لطفي غنيم، أمين الحزب بالمحافظة، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور صلاح حسب الله ، رئيس الحزب، بالتواصل بشكل مستمر مع المواطنين والمساهمة مع مؤسسات الدولة لرفع عنهم كاهل أعباء الحياة، موضحا إنه يتم ذلك باستقبال المواطنين و تسليم صورة البطاقة الشخصية مدون عليها رقم الهاتف.
كانت هذه تفاصيل خبر "خليك فى البيت وأنا أوصل طلباتك".. مبادرة جديدة للحرية المصرى للتصدى لانتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.