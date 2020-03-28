الداخلية الهندية تنصح حكومات الولايات بإقامة خيام للمهاجرين

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

وجهت وزارة الداخلية الهندية توصيات لحكومات الولايات اليوم السبت بإقامة خيام كأماكن إيواء على طول الطرق السريعة للعمال المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل عند الحدود بين الولايات وسط إغلاق كامل لمختلف أنحاء البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ومع تدفق حشود من العمال المهاجرين عند نقاط التفتيش الحدودية في مختلف أنحاء البلاد، أوصت وزارة الداخلية الهندية بإقامة خيام على طول الطرق السريعة ومعسكرات إغاثة في المدن.

وبحسب متحدثة باسم وزارة الداخلية، صدرت توجيهات إلى حكومات الولايات بإبلاغ العمال المهاجرين بشأن الخطوات التي يتم اتخاذها في محاولة لمنعهم من مغادرة أماكنهم الحالية.

وكانت الهند قد أعلنت عن إغلاق في مختلف أنحاء البلاد يستمر 21 يوما من الثلاثاء المقبل، ووقف جميع رحلات الركاب والقطارات وإغلاق الحدود بين الولايات لاحتواء تفشي محتمل لفيروس كورونا من خلال عمليات الانتقال بين المناطق.

ومازالت أماكن العمل والشركات مغلقة فيما عدا تلك التي تقدم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والكهرباء وإمداد المياه والبقالة.

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كان مئات الأشخاص والكثير منهم معهم أطفال صغار، قد ساروا إلى حدود العاصمة الوطنية دلهي مع ولاية أوتار براديش المجاورة حيث تم إيقافهم، والكثير منهم من العمالة اليومية.

وقال رافي كومار من باريلي في أوتار براديش لقناة "أي بي إن نيوز-18" الإخبارية: "ليس لدينا عمل ولا مال ولا يمكننا دفع الإيجار.. لا نعلم متى سينتهي هذا الوضع. نريد العودة إلى ديارنا وإلى أسرنا".

وقالت الشرطة عند إحدى النقاط الحدودية إن الحكومة تجهز وسائل نقل وأن أفرادا ووكالات خاصة سوف تساعد أيضا.

وقال نائب رئيس وزراء دلهي، مانيش سيسوديا:" يجب أن نسمح لهم بالعودة إلى قراهم لأسباب إنسانية".

وشهدت البلاد ذات الـ3ر1 مليار شخص ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا بعد منتصف الليل، حيث وصل العدد اليوم السبت 873 إلى جانب 19 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.