93 وفاة جديدة بكورونا في هولندا

أعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم الأحد، عن تسجيل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم. الـ24 الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وأكد المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة (RIVM) أن حصيلة الوفيات بكورونا في هولندا ارتفعت بذلك إلى 639 حالة. أن حصيلة الوفيات بكورونا في هولندا ارتفعت بذلك إلى 639 حالة. وأشار المعهد إلى إصابة 1159 شخصا بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ بذلك إجمالي المصابين 9762 شخصا.

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