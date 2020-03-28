برلمانية أوكرانية تكشف عن إصابتها بكورونا

أعلنت آنا سكوروخود، النائبة في مجلس الرادا (البرلمان) الأوكراني اليوم السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وكتبت سكوروخود عبر "تلغرام": "من أجل وضع حد للشائعات، أريد الإبلاغ بأن اختباري للكشف عن فيروس كورونا أظهر نتيجة إيجابية. بناء على

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ذلك أرجو جميع من خالطني في الفترة الأخيرة أن يلتزموا بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما".

وأضافت: "العارض الأساسي للمرض لدي هو عدم إحساسي بأي روائح. حافظوا على أنفسكم وأقربائكم... وعاملوا بعضكم

بلطف أكبر".

وفي وقت سابق ثبتت الإصابة بكورونا لدى عدد من نواب مجلس الرادا، ونقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم السبت أن عدد المصابين بكورونا في البلاد ارتفع إلى 311 بزيادة 93 حالة خلال اليوم الأخير، كما ارتفعت حصيلة الوفيات من 5 إلى 8، فيما تماثل 5 مرضى للشفاء.