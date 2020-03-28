وزير الدولة البريطاني لشئون أسكتلندا يدخل العزل بسبب كورونا

أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون أسكتلندا، أنه يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". "كوفيد - 19".

وأكد وزير الدولة البريطانية، أنه حرص على عزل نفسه منذ بداية ظهور الأعراض. عزل نفسه منذ بداية ظهور الأعراض.

وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، ووزير الصحة، أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا، ودخولهما الحجر المنزلي.



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