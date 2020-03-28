الجيش اللبناني يشدد على الالتزام بالبقاء في المنازل لمنع انتشار كورونا

أكد الجيش اللبنانى وجوب الالتزام التام بتطبيق التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة فى سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا اللبنانيين إلى ضرورة التزام البقاء فى منازلهم وعدم مغادرتها إلا فى حالات الضرورة القصوى، وشدد الجيش اللبناني - في بيان اليوم السبت، على ضرورة تقيد جميع اللبنانيين بالإجراءات والتعليمات، وفي مقدمتها البقاء في المنازل، وعدم التجمع لأي سبب كان حتى لا يقعوا تحت طائلة المسئولية القانونية، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن وحدات القوات المسلحة المنتشرة في المناطق، نفذت إجراءات استثنائية تطبيقا لقرار حظر التجول من السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا، ومتابعة مدى تقيد المؤسسات التي شملها قرار الحكومة بالإقفال العام.
وكانت الحكومة اللبنانية قد مددت - قبل يومين - حالة التعبئة العامة حتى 12 أبريل المقبل، والتي كان يفترض أن تنتهي غدا
كما أقرت الحكومة أيضا في ذات الجلسة تدبيرا إضافيا بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا.
وتتضمن إجراءات التعبئة العامة التي أعلنها لبنان في 15 مارس الجاري، تعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
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