سلطنة عمان تعلن وقف رحلات الطيران الداخلية والدولية بسبب كورونا

قررت مطارات سلطنة عُمان وقف جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأكدت سلطنة عمان إرتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 152 حالة، وقالت الصحة العمانية أن عدد الحالات المتمثلة للشفاء ارتفع إلى 23 حالة.

وأضافت الصحة أنه تم تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الجديد.وأكدت سلطنة عمان إرتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 152 حالة، وقالت الصحة العمانية أن عدد الحالات المتمثلة للشفاء ارتفع إلى 23 حالة.وأضافت الصحة أنه تم تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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