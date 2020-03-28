الكويت تقرر إغلاق جميع المقاهي واقتصار خدماتها على توصيل الطلبات

أصدر المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحى، اليوم السبت، قرارا بإغلاق جميع المقاهى بمختلف أنواعها فى جميع الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ التسويق ومحطات الوقود واستراحات الطرق السريعة وغيرها، وقال المنفوحى - فى بيان صحفى اليوم - "إن القرار يلزم جميع (الكافيهات) بإغلاق أبوابها أمام الجمهور، على أن يقتصر تقديم خدماتها فقط عن طريق خدمة توصيل الطلبات من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

وأضاف أن هذا القرار يأتى تطبيقا للإجراءات الخاصة بالتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل

البلدية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح،أعلن اليوم السبت، إن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ارتفع ليصل إلى 64 حالة وذلك بعد تعافى 7 حالات جديدة من المصابين بالفيروس، وأضاف الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - أن الحالات السبع تضمنت 6 مواطنين، منهم 5 ذكور وأنثى واحدة، أما الحالة السابعة فهي لمقيمة، مشيرا

إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس.

وأوضح أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الجمعة، تسجيل إصابة 17 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 228 حالة.



وأضافت أن هناك تسع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، منها سبع حالات لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية العراقية، وحالة لمقيم من الجنسية السودانية، بالإضافة إلى ثلاث حالات قيد التقصى الوبائي، منها حالتين لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية البنجلادشية.