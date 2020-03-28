السعودية تتيح رحلات استثنائية لإجلاء البريطانيين

أعلنت السفارة البريطانية في الرياض أن الخطوط الجوية السعودية وافقت على تشغيل رحلات تجارية استثنائية لتمكين المواطنين البريطانيين وأسرهم من العودة إلى بلادهم، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضافت السفارة في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن الخطوط الجوية السعودية ستشغل رحلات هذا الأسبوع بدءا من 29 مارس من الرياض وجدة والدمام إلى مطارهيثرو في لندن، وستشغل رحلات إضافية إذا لزم الأمر.
وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية الدولية ما عدا الحالات الاستثنائية لمدة أسبوعين، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا.
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