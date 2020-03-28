الاتحاد الأوروبي وواشنطن يؤكدان الحاجة إلى التعاون بشأن «كورونا»

تباحث وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل ونظيره الأميركي مايك بومبيو بشأن «الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي» في سياق مكافحة وباء كورونا المستجد، وفق بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي السبت.

واتفق الإسباني بوريل وبومبيو أيضاً على ضرورة توفير زيادة سريعة في مجال المساعدات الإنسانية لأهداف طبية، على أن تقدّم إلى الدول الأكثر ضعفاً.

وذكر البيان أنّ «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قادرتان على الإسهام بشكل ملحوظ في الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الوباء».

واشار بوريل أيضاً إلى «الحاجة إلى إتاحة المعلومة الصحيحة والشفافة أمام (الرأي العام) في وقت يرتفع القلق جراء الأخبار المغلوطة حول كورونا المستجد».

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