سجلت الصين 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما علقت دخول معظم الأجانب في خطوة للحد من انتشار المرض. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم السبت أن جميع الإصابات الجديدة ظهرت بين مسافرين قادمين من الخارج. وفي وقت سابق اليوم، حظرت الصين دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات سارية وتصاريح إقامة للحد من انتشار المرض. واعتبارا من يوم غد الأحد، ستحد بكين بشدة من عدد الرحلات الدولية إلى داخلها وخارجها.

وسجلت الصين حتى الآن ما إجماليه 81394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من بينها 3295 حالة وفاة، فيما تعافى 74971 مريضاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 54 إصابة بكورونا جميعها "واردة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.