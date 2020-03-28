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بريطانيا تعلن إصابة وزير آخر بفيروس كورونا

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مارس 2020 04:11 مساءً - مشاركة

أعلن وزير بريطاني، السبت، وضع نفسه في عزل صحي ذاتي بعد تبين إصابته بفيروس ، ليصبح بذلك ثالث مسؤول حكومي يصاب بالمرض بعد رئيس الوزراء ووزير الصحة.

وقال وزير الدولة لشؤون اسكتلندا، أليستر جاك، أنه قرر وضع نفسه في حجر صحي ذاتي لأنه يعاني من أعراض كوفيد- 19.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن يوم أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد، منوها إلى سيقوم بأعمال الحكومة عبر الاتصالات عن بعد بعد أن فرض عليه حجر صحي.

وكذلك اعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن لديه أن أعراضه متوسطة من مرض كوفيد- 19وأنه سيبقى كذلك في العزل المنزلي.

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وفي وقت سابق، أعلن الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، أنه مصاب هو الآخر بالفيروس.

ويمضي الأمير تشارلز فترة العزل الذاتي التي تبلغ مدة أسبوعين هو وزوجته في مقر إقامتهما في بيركهول في اسكتلندا.

وبحسب البيان الملكي فقد أجرى الأمير تشارلز الفحوصات المتعلقة بالإصابة بالفيروس في مقاطعة أبردينشير شمالي اسكتلندا وتم استيفاء المعايير المطلوبة للاختبار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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