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كورونا يزداد شراسة في إسبانيا ويقتل أكثر من 800 خلال يوم واحد

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كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مارس 2020 04:11 مساءً - مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت، عن تسجيل 832 وفاة جديدة بسبب فيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأكدت وزارة الصحة أن عدد ضحايا كورونا في إسبانيا ارتفع منذ أمس من 4858 إلى 5690 حالة وفاة، وذلك أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات بالفيروس منذ بدء انتشاره في البلاد.

في الوقت نفسه، سجلت الوزارة ارتفاعا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 64059 إلى 72248 منذ أمس الجمعة.

ولا يزال نحو 4.5 ألف مصاب بكورونا في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين من الوباء في البلاد 12.3 ألف شخص.

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وتتصدر منطقة مدريد قائمة أكبر بؤر الفيروس في إسبانيا، وسجلت هناك 21.5 ألف إصابة مؤكدة و2.8 ألف حالة وفاة، يليها إقليم كتالونيا بـ14.3 ألف إصابة وأكثر من ألف وفاة.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد إيطاليا في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات.

وصادق البرلمان الإسباني الخميس الماضي على تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في عموم أراضي البلاد بسبب أزمة تفشي الفيروس لأسبوعين إضافيين حتى 11 أبريل، بما يشمل قيودا صارمة على تحركات المواطنين.

المصدر رويترز
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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