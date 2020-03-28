كورونا يزداد شراسة في إسبانيا ويقتل أكثر من 800 خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت، عن تسجيل 832 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت وزارة الصحة أن عدد ضحايا كورونا في إسبانيا ارتفع منذ أمس من 4858 إلى 5690 حالة وفاة، وذلك أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات بالفيروس منذ بدء انتشاره في البلاد.
في الوقت نفسه، سجلت الوزارة ارتفاعا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 64059 إلى 72248 منذ أمس الجمعة.
ولا يزال نحو 4.5 ألف مصاب بكورونا في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين من الوباء في البلاد 12.3 ألف شخص.
وتتصدر منطقة مدريد قائمة أكبر بؤر الفيروس في إسبانيا، وسجلت هناك 21.5 ألف إصابة مؤكدة و2.8 ألف حالة وفاة، يليها إقليم كتالونيا بـ14.3 ألف إصابة وأكثر من ألف وفاة.
وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد إيطاليا في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات.
وصادق البرلمان الإسباني الخميس الماضي على تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في عموم أراضي البلاد بسبب أزمة تفشي الفيروس لأسبوعين إضافيين حتى 11 أبريل، بما يشمل قيودا صارمة على تحركات المواطنين.
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