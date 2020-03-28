بريطانيا.. فيروس كورونا” يدفع وزيرا آخر للحجر الصحي

أعلن في بريطانيا اليوم السبت، عن دخول وزير جديد في تدابير الحجر الصحي بعد أن بدأت تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الوزير البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك يعاني من أعراض الإصابة بكورونا ما دفعه للدخول في حجر ذاتي.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، تم تأكيد إصابة إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا، قبل أن يتم في وقت لاحق الإعلان عن إصابة وزير الصحة هو الآخر بالفيروس.

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وجاءت إصابة رئيس الوزراء، التي جاءت بعد تأكد إصابة ولي العهد الأمير تشارلز، لتزيد المخاوف في قصر بكنغهام، حيث أعلن أمس الجمعة، أن الملكة إليزابيث التقت في 11 مارس الجاري، رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف متحدث باسم القصر في بيان، أن الملكة إليزابيث تتمتع بصحة جيدة، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وقال “آخر لقاء بين الملكة ورئيس الوزراء كان في 11 مارس، وهي تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها”.