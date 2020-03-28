شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الفلبين يرفض ضرب المخالفين للحظر : «خطأ كبير» والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الداخلية، ادواردو انو "هذا خطأ كبير"، في أعقاب تقارير بأن بعض رجال الشرطة والجنود يضربون المخالفين بالعصي والهراوات لإجبارهم على العودة للمنزل.
وأضاف "ربما تكون عواطفهم فحسب هي التي تدفعهم لذلك. في حماسهم لتنفيذ الإغلاق، تزداد انفعالاتهم. لكن نطلب من منفذي القانون ممارسة أقصى قدر من التسامح".
وتابع أنو أن التحقيقات تجرى بشأن تقارير حول سوء معاملة لضمان معاقبة المسؤولين". وأضاف "يتعين أن يطلب منفذو القانون فحسب من المخالفين البقاء في منازلهم وعدم الخروج".
وطلب من رجال الشرطة أن يوضحوا للمواطنين، الذين يخالفون ذلك أنه سيتم اعتقالهم إذا انتهكوا إجراءات الإغلاق.
وسجلت وزارة الصحة في الفلبين أمس الجمعة 96 حالة جديدة لمرض كوفيد19-، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 803 حالات، وارتفعت حصيلة الوفيات بواقع تسعة أشخاص لتصل إلى 54، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين تم شفاؤهم إلى .31
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