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إصابة أكثر من 500 شرطي في نيويورك بكورونا

أكدت شرطة نيويورك تشخيص إصابة أكثر من 500 من عناصرها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع استمرار تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

وأكدت الشرطة أمس الجمعة أن نتائج فحص 442 ضابطا و70 موظفا مدنيا فيها جاءت إيجابية، في ارتفاع حاد مقارنة مع نحو 350 حالة أعلنت عنها قبل أقل من 24 ساعة.

في الوقت نفسه لا يزال أكثر من 4.1 ألف ضابط في شرطة نيويورك في إجازة مرضية، أي نحو 11.4% من إجمالي عدد موظفيها.

وسجلت الخميس أول حالة وفاة بسبب كورونا في صفوف شرطة نيويورك، والضحية هو موظف مدني في سن 62 عاما، فيما تم نقل نائب رئيس الشرطة جون ميلر إلى مستشفى في حالة حرجة مع أعراض الإصابة القاسية بالفيروس.

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وجاء ذلك في وقت أصبحت فيه الولايات المتحدة أول دولة على مستوى العالم تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فيها الـ100 ألف.

وتعد ولاية نيويورك أكبر بؤرة للفيروس في البلاد مع أكثر من 44 ألف إصابة و450 وفاة.

وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها يواصلون في هذه الظروف القاسية أداء مهامهم من خلال تفقد آلاف المواقع، بما فيها المحال التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها، بغية التأكد من تطبيق إجراءات التباعد التي تم اتخاذها في محاولة لردع تفشي الوباء.