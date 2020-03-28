شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا بالسعودية.. 99 حالة جديدة ووفاة مواطن وتعافي حالتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 الرياض - الخليج 365 ارتفعت أعداد الوفيات في المملكة العربية السعودية جراء فيروس كورونا فيما سجلت إصابات جديدة.

Advertisements وأعلنت الصحة السعودية، السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة لحالة وفاة لمواطن في الرياض. وبذلك ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1203، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة جراء المرض في البلاد. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي تعافي من كورونا ليصبح مجموع الحالات المتعافية 37 حالة.

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