مستجدات كورونا.. رسائل إماراتية مُطمئنة بشأن المقيمين بمدينة الإمارات الإنسانية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 أبوظبي - الخليج 365 بعثت الإمارات العربية المتحدة رسائل مطمئنة بشأن المقيمين بمدينة الإمارات الإنسانية.

Advertisements وقال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي "للطوارئ والأزمات"، في تصريح نشرته وكالة "وام" الرسمية - تابعها "الخليج 365""نطمئن عوائل الرعايا المقيمين في مدينة الإمارات الإنسانية أنهم معززين مكرمين في وطن الإنسانية ونتمنى لهم دوام الصحة والعافية والإقامة السعيدة من جانبه، أفاد الدكتور فيصل الأحبابي رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، بأن جميع الفحوصات التي أجريت على رعايا الدول الصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوباي الصينية وتستضيفهم حاليا "مدينة الإمارات الإنسانية" جميعها سلبية وتؤكد خلوهم من فيروس كورونا

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