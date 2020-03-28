النشرة: جهاز الطوارئ التابع لجمعية الإسعاف استكمل حملة التعبئة والإرشاد بصيدا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أنّ "جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لجمعية الإسعاف الإنسانية، استكمل حملة التعبئة والإرشاد والتوجيه بالإضافة إلى قياس درجة حرارة المارّة، حيث جال فريقه على عدد من الأحياء، بدءًا من حي الكينايات مرورًا بجبل الحليب حتّى طلعة سعد صايل ونزولًا من مفرق روضة نبيلة برير، بالإضافة إلى أزقة وزواريب حي الصحون والطيرة، وصولًا إلى حي الرأس الأحمر الفوقاني".

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