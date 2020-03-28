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مذكرة للمدير العام للنقل تحدد الجهات المستثناة من قرار منع التجوال

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أصدر المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور ​عبد الحفيظ القيسي​ مذكرة حدد في موجبها الجهات التي يجب استثناؤها من القرار الرقم 54/2020 تاريخ 26 آذار 2020 المتعلق بإجراءات إضافية في اطار التشدد في مكافحة وباء لتسهيل عمل المرافئ ال​لبنان​ية في استقبال البواخر وتفريغها وتحميلها.

واعتبر رئيس ​الغرفة الدولية للملاحة​ في ​بيروت​ إيلي زخور أن هذه المذكرة جاءت بناء على طلب الغرفة باستثناء ​قطاع النقل البحري​ اللبناني من قرار منع التجوال من ​الساعة​ السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، لكي تبقى المرافئ اللبنانية تعمل ليل نهار والاستمرار بتزويد الأسواق بكل ما تحتاجه من سلع و​مواد غذائية​ ومستلزمات طبية في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان بسبب ​فيروس كورونا​.
وشكر زخور للسلطات المعنية وخصوصا القيسي "الذي تجاوب بصورة سريعة مع طلب الغرفة باستثناء العاملين في قطاع النقل البحري من قرار منع التجوال".

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