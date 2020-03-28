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المركز الاعلامي الارثوذكسي يدعو المواطنين للبقاء في المنازل

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وجه المركز الاعلامي الارثوذكسي تحية الى الاطباء والممرضين والمسعفين وكل من يمد يد المساعدة لمواجهة ازمة ​​ بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ولفت المركز الى انهم يتعبون ويضحون من اجل خدمة ​الانسان​ بتكاليف باهظة جدا.

ودعا المركز الارثوذكسي المواطنين في ​فيديو​ انتشر على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى البقاء في منازلهم وحجر انفسهن، و تحويل البيوت الى كنائس و​الصلاة​ وذكر ​العالم​ بالصلاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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