المركز الاعلامي الارثوذكسي يدعو المواطنين للبقاء في المنازل

وجه المركز الاعلامي الارثوذكسي تحية الى الاطباء والممرضين والمسعفين وكل من يمد يد المساعدة لمواجهة ازمة ​كورونا​ بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ولفت المركز الى انهم يتعبون ويضحون من اجل خدمة ​الانسان​ بتكاليف باهظة جدا.

ودعا المركز الارثوذكسي المواطنين في ​فيديو​ انتشر على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى البقاء في منازلهم وحجر انفسهن، و تحويل البيوت الى كنائس و​الصلاة​ وذكر ​العالم​ بالصلاة.