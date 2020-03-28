وجه المركز الاعلامي الارثوذكسي تحية الى الاطباء والممرضين والمسعفين وكل من يمد يد المساعدة لمواجهة ازمة كورونا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ولفت المركز الى انهم يتعبون ويضحون من اجل خدمة الانسان بتكاليف باهظة جدا.
ودعا المركز الارثوذكسي المواطنين في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الى البقاء في منازلهم وحجر انفسهن، و تحويل البيوت الى كنائس والصلاة وذكر العالم بالصلاة.
كانت هذه تفاصيل خبر المركز الاعلامي الارثوذكسي يدعو المواطنين للبقاء في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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