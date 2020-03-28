شهيب: لإعادة المواطنين والطلاب العالقين في الخارج

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​اكرم شهيب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "أزمة ​كورونا​ تنتهي يوما ما بثمن بشري واقتصادي مرعب. ولكن على ​الحكومة​ أن تتخذ سريعا قرارا لإعادة المواطنين و​الطلاب​ العالقين في الخارج. فهذه مسؤوليتكم تجاه اللبنانيين وهي ضرورة لا يلغيها الضياع المنتشر كالوباء في حكومة اللجان والمستشارين، أين الرؤية التي تحملون؟ الآتي أعظم".

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