"أنا متضامن معك" وزعت 450 حصة غذائية لمواطنين في 19 قرية لبنانية

تابعت جمعية نورج حملتها " أنا متضامن معك " وقام رئيس الجمعية فؤاد ابو ناضر بتوزيع أربعمئة وخمسين حصة غذائية لمواطنين في تسعة عشر قرية لبنانية.

وجاء توزيعها على الشكل التالي: -حاصبيا:راشيا الفخار- كوكبا، -الزهراني :الحجّة - طنبوريت - عين الدلب - القريّة، -إقليم الخروب :جليلية - بكيفا، -جزين :بكاسين - عين المير - ريمات، -الجنوب :رميش - دبل - القوزح، -عاليه :شرتون - كفر عمّيه - بسرّين - سلفايا - رمحالا.

وحفاظًا على ​السلامة العامة​ والوقاية عمدت نورج على تعقيم الأكياس ووضع جدول زمني ينظم عملية التسليم لكل قرية على حدى مراعاة لمبدأ التباعد الإجتماعي.

وشكرا جمعية نورج كل من ساهم في إنجاح عملها الذي أظهر مدى التضامن بين المواطنين لما فيه خير وطنهم . وتجدد تمنياتها بعودة الهدوء إلى ربوع لبناننا الحبيب وبدوام الصحة والعافية للجميع.