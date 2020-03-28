الفوعاني: الدولة مسؤولة عن إعادة المغتربين إلى وطنهم

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في ​حركة امل​ ​مصطفى الفوعاني​، قدرة ​لبنان​ على تجاوز وباء ​كورونا​ المستجد، إذا تم الإلتزام ب​الحجر المنزلي​، مشدداً على جهوزية حركة امل لمواجهة اي تدهور في انتشار الفيروس، وأضاف: الحركة قامت بتجهيز عدد كبير من مراكز الحجر الصحي وتم تدريب كادر بشري لادارة الامور في هذه المراكز، وكل ذلك بإشراف ومتابعة وتعليمات ​وزارة الصحة العامة​.

وخلال لقاء فكري بمناسبة الإمام الحسين (ع) عبر المنصة الإلكترونية، دعا الفوعاني إلى الاسراع في تنفيذ كل الحلول التي تعنى بشؤون الناس وبحياتهم المعيشية، لافتاً إلى ضرورة انجاز الاحصاءات وتأمين المساعدات ليتمكن ​الشعب اللبناني​ من الصمود في ظل هذه ​الأزمة​.

وجدد تأكيد نداء دولة الرئيس ​نبيه بري​ للنظر في قضية كل مغترب يواجه الوباء في غربته، مشيراً إلى مسؤولية ​الدولة​ الوطنية من اجل اعادتهم إلى وطنهم.

