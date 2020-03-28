النشرة: عناصر دورية إسرائيلية تفقدوا الشريط الشائك في بركة النقار بخراج شبعا

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأنّ "القوات الإسرائيلية قامت بتسيير دورية مؤلّفة من 3 "جيب هامر" وآليَتَين نوع "فان" مدنيتين وحوالي 20 عنصرًا، وذلك في خراج بلدة شبعا في بركة النقار داخل مزارع شبعا المحتلة، بالقرب من بوابة البركة".
وأوضح أنّ "عناصر الدورية قاموا بتفقّد الشريط الشائك وكاميرات المراقبة. على الأثر، حضرت إلى الجهة المقابلة دوريّة تابعة لقوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني، وعملت على مراقبة عناصر الدورية وتحرّكاتهم".
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