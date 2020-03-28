النشرة: عناصر دورية إسرائيلية تفقدوا الشريط الشائك في بركة النقار بخراج شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "​القوات الإسرائيلية​ قامت بتسيير دورية مؤلّفة من 3 "جيب هامر" وآليَتَين نوع "فان" مدنيتين وحوالي 20 عنصرًا، وذلك في خراج ​بلدة شبعا​ في بركة النقار داخل ​مزارع شبعا​ المحتلة، بالقرب من بوابة البركة".

وأوضح أنّ "عناصر الدورية قاموا بتفقّد ​الشريط الشائك​ وكاميرات المراقبة. على الأثر، حضرت إلى الجهة المقابلة دوريّة تابعة لقوات الطوارئ الدولية و​الجيش اللبناني​، وعملت على مراقبة عناصر الدورية وتحرّكاتهم".