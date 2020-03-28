الجيش فرض طوقا أمنيا أمام بلدية حلبا بعد إطلاق نار على خلفية إشكال بين محتجين ومرافقي أحد النواب

فرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًّا أمام بلدية حلبا، بعد إطلاق الرصاص الّذي حصل على خلفيّة الإشكال الّذي وقع بين مرافقي أحد النواب أثناء تواجده مع زملاء له لجمع التبرعات.
وكان قد تجمّع بعض المحتجين من ثوار عكار أمام بلدية حلبا، خلال اجتماع نواب عكار وفاعليّاتها في البلدية، من أجل جمع التبرعات لدعم مستشفى عكار الحكومي. ورفض المحتجّون وجود النواب واعترضوا على الطريقة الّتي يتمّ فيها جمع التبرعات، فحصل تلاسن بينهم وبين مرافقي أحد النواب، ما لبث أن تطوّر إلى تدافع وضرب وإطلاق النار.
وقد انسحب جميع الموجودين في المبنى من نواب ورجال دين وفاعليات بطريقة أمنية، وسط إطلاق نار كثيف.
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