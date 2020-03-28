مواطن يحاول احراق نفسه في كورنيش المزرعة بعد تسطير محضر ضبط بحقه

ذكرت معلومات صحافية أن المواطن ع.أ حاول إحراق نفسه على طريق كورنيش المزرعة، بعدما سطرت عناصر من القوى الامنية محضر ضبط في حقه، في اثناء قيادته دراجته النارية.
وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أعلنت، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، أن المجلس أقر تمديد التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، لافتة إلى أن من ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم اقفال المؤسسات والمحال من الساعة 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا مع استثناءات سيتم الاعلان عنها.
واشارت الى ان مجلس الوزراء اكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، واقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة ومتابعة الدرس بمشروع الكابيتال كونترول.
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