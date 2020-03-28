وفاة 27989 شخصا على الأقل في العالم منذ بداية تفشي فيروس كورونا

أودى وباء "كوفيد-19" بحياة 27989 شخصا على الأقل في العالم منذ بداية تفشيه في كانون الأول في ​الصين​، حسب حصيلة أعدتها "فرانس برس" بالاستناد إلى المصادر الرسمية السبت عند ​الساعة​ 11 بتوقيت غرينتش.

وجرى التثبت من 605010 إصابات في 183 دولة وإقليم. غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظرا إلى أنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى ​المستشفيات​. وتماثل إلى الشفاء 129100 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتعدّ ​إيطاليا​ التي سجلت الإصابة الأولى في شباط، ​الدولة​ الأكثر تأثراً لناحية عدد الوفيات بتسجيلها 9134 وفية من أصل 86498 إصابة. وشفي 10950 شخصا وفق السلطات الإيطالية.

وبعد إيطاليا، تأتي ​اسبانيا​ ب5690 وفاة من أصل 72248 إصابة، ثم الصين القارية التي سجلت 3295 وفاة (81394 إصابة)، تليهما ​إيران​ حيث سجّلت 2517 وفاة (35408 إصابات) و​فرنسا​ حيث بلغت الوفيات 1995 (32964 إصابة).

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وأحصت الصين (باستثناء ​هونغ كونغ​ وماكاو) حيث بدأ تفشي الوباء في كانون الأول 81394 إصابة، و3295 وفاة (3 جدد)، فيما شفي 74971. وسجلت الصين 54 إصابة جديدة بين الجمعة والسبت، ومنذ الجمعة عند الساعة 1900 بتوقيت غرينتش، أعلنت كل من ​الأردن​ وبروناي وتوغو الوفيات الأولى على أراضيها.

وسجّلت ​أوروبا​ السبت حتى الساعة 1100 بتوقيت غرينتش 19556 وفاة من أصل 329501 إصابة، آسيا 3715 وفاة (103478 إصابة)، ​الشرق الأوسط​ 2590 وفاة (43016 إصابة)، ​الولايات المتحدة​ وكندا 1764 وفاة (109459 إصابة)، ​أميركا اللاتينية​ والكاراييب 232 وفاة (11739 إصابة)، ​إفريقيا​ 117 وفاة (3897 إصابة) واوقيانيا 15 وفاة (4139 إصابة).

واستندت هذه الحصيلة إلى المعطيات التي جمعتها مكاتب "فرانس برس" من السلطات الوطنية ذات الصلة، وإلى معطيات ​منظمة الصحة العالمية​.

