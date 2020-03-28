أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، "إيقاف رحلات الحافلات المنطلقة من الولاية اعتبارًا من الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم السبت".
وأوضح في تصريح، أنّ "القرار يَستثني المواطنين المحالين إلى العلاج بقرار طبّي، ومن توفّي له قريب من الدرجة الأولى، أو لديه مريض في حالة حرجة، والّذين جاؤوا خلال الـ15 يومًا الماضية وليس لديهم مكان للإقامة"، لافتًا إلى أنّه "سيكون بإمكان هؤلاء المواطنين السفر بناءً على تصريح من مكتب القائمقام بالمنطقة".
ويأتي ذلك في إطار التدابير الوقائيّة الّتي تتّخذها السلطات التركية لمكافحة فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر والي إسطنبول أعلن إيقاف رحلات الحافلات المنطلقة من الولاية بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.