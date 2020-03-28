والي إسطنبول أعلن إيقاف رحلات الحافلات المنطلقة من الولاية بسبب كورونا

أعلن والي ​إسطنبول​ علي يرلي قايا، "إيقاف رحلات الحافلات المنطلقة من الولاية اعتبارًا من الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم السبت".

وأوضح في تصريح، أنّ "القرار يَستثني المواطنين المحالين إلى العلاج بقرار طبّي، ومن توفّي له قريب من الدرجة الأولى، أو لديه مريض في حالة حرجة، والّذين جاؤوا خلال الـ15 يومًا الماضية وليس لديهم مكان للإقامة"، لافتًا إلى أنّه "سيكون بإمكان هؤلاء المواطنين السفر بناءً على تصريح من مكتب القائمقام بالمنطقة".

ويأتي ذلك في إطار التدابير الوقائيّة الّتي تتّخذها ​السلطات التركية​ لمكافحة فيروس "كورونا".