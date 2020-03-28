رئيس منظمة التعبئة في إيران: قمنا حتى الآن بإنتاج 40 مليون كمامة طبية

ركّز رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في ​إيران​ العميد غلام رضا سليماني، على أنّ "المواجهة الرئيسية اليوم أمام الشعب الإيراني هي فيروس "كورونا"، وسنشهد قريبًا إن شاء الله احتواءً تامًّا لهذا الفيروس".

ولفت في كلمة له خلال مراسم إزاحة الستار عن أوّل جهاز متنقّل لفحص "كورونا"، إلى أنّ "منظمة التعبئة قامت حتّى الآن بإنتاج 40 مليون كمّامة طبيّة لسدّ حاجة الشعب"، مشيرًا إلى "قيام التعبئة بتجهيز مركبة "PCR" كجهاز متنقّل لفحص فيروس "كورونا". هذا الجهاز تمّ تقديمه لوزارة الصحة، وهو تجربة قيّمة حصل عليها نظامنا العلاجي من الحروب البيولوجيّة".