اخبار العالم

الصحة العراقية أعلنت تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات شفاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة ​العراق​ية "تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس "" في العراق"، لافتةً إلى أنّ "المجموع الكلّي للمصابين بعموم العراق ارتفع إلى 506 إصابات و42 حالة وفاة".

وأكّدت في بيان، أنّه "تمّ تسجيل تسع حالات شفاء تام جديدة"، مشيرةً إلى أنّ "مجموع الحالات المشخّصة في العراق بلغت 506، ومجموع الوفيات 42 ومجموع حالات الشفاء التام 131".

وكان قد أدّى وباء "كوفيد-19" إلى وفاة 27989 شخصًا على الأقل في العالم منذ بداية تفشّيه في كانون الأول في الصين، حسب حصيلة أعدّتها "فرانس برس" بالاستناد إلى المصادر الرسمية، حتّى الساعة 11 بتوقيت غرينتش من تاريخ اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية أعلنت تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا