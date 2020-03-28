الصحة العراقية أعلنت تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة العراقية "تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في العراق"، لافتةً إلى أنّ "المجموع الكلّي للمصابين بعموم العراق ارتفع إلى 506 إصابات و42 حالة وفاة".
وأكّدت في بيان، أنّه "تمّ تسجيل تسع حالات شفاء تام جديدة"، مشيرةً إلى أنّ "مجموع الحالات المشخّصة في العراق بلغت 506، ومجموع الوفيات 42 ومجموع حالات الشفاء التام 131".
وكان قد أدّى وباء "كوفيد-19" إلى وفاة 27989 شخصًا على الأقل في العالم منذ بداية تفشّيه في كانون الأول في الصين، حسب حصيلة أعدّتها "فرانس برس" بالاستناد إلى المصادر الرسمية، حتّى الساعة 11 بتوقيت غرينتش من تاريخ اليوم.
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