مصابو “كورونا” حول العالم يتجاوزون 600 ألف.. وأمريكا في المقدمة 104 ألف حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ600 ألف حالة.
ووفقا لموقع “ورلدو ميترز/ Worldometers ” المتخصص في رصد آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، فإن عدد المصابين بالفيروس تجاوز حتى الآن إلى 601 ألف حالة.
وحلت الولايات المتحدة في المقدمة من حيث أعداد المصابين بـ104 آلاف و256 حالة، تلتها إيطاليا بـ86 ألفا و498 حالة.
وحلّت الصين، موطن الفيروس، بالمرتبة الثالثة مسجلة 81 ألفا و394 إصابة، وإسبانيا رابعة بـ 65 ألفا و719 حالة، ثم ألمانيا بـ 53 ألفا و340 حالة، وفرنسا بـ 32 ألفا و964.
ووصل عدد الوفيات حتى اللحظة إلى 27 ألف و441، حسب الموقع ذاته.
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