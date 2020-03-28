الصخيرات.. فندق ينفي وضعه تحت الحجر الصحي بعد الشك في إصابة سعودي بفيروس كورونا

نفت إدارة فندق بالصخيرات، إغلاق فندقها ووضعه تحت الحجر الصحي، بعد أنباء عن إصابة مواطن سعودي بفيروس كورونا المستجد. ونفت إدارة الفندق لـ”اليوم 24″ بشكل قاطع الأخبار التي راجت حول وضع الفندق تحت الحجر الصحي، وإقفاله بسبب إصابة فتاة بفيروس “كورونا” المستجد. وأضاف المصدر ذاته، أن الموضوع يتعلق بشك في إصابة مواطن سعودي بفيروس كورونا والذي تأكد عدم إصابته بعد ظهور نتائج التحاليل المخبرية. وكانت أنباء تفيد أن السلطات المحلية قامت بوضع فندق بمدينة الصخيرات، تحت الحجر الصحي، بعد إصابة فتاة بفيروس كورونا.

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