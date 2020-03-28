كريستيانو رونالدو يوافق على تخفيض هائل في راتبه مع يوفنتوس

وافق البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو على تخفيض راتبه مع يوفنتوس، وذلك خلال الوقت الذي لا يعمل فيه مع النادي بعد توقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن كريستيانو رونالدو عقد اجتماعًا مع الثنائي جورجيو كيلليني وجيانلويجي بوفون، قادة يوفنتوس ، واتفق الثلاثي الكبير في غرف ملابس «البيانكونيري» على قرار تخفيض الأجور، بعد التوصل إلى توافق مع باقي أعضاء الفريق

وأضاف المصدر ذاته أنه بهذه الطريقة، فإن كريستيانو رونالدو تخلي عن 3.8 مليون يورو من راتبه السنوي مع يوفنتوس، والذي يصل قرابة 31 مليون يورو.

وكان رونالدو قد قام خلال الأيام القليلة الماضية بالتبرع بمليون يورو من أجل مساعدة المستشفيات، وفي الساعات الأخيرة، تمكن من الحصول على خمسة أجهزة تنفس قدمها لمركز مستشفى ماديرا.